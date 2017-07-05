На Закарпатье задержали вооруженного наркоторговца (ФОТО)

07.07.2017 (11:37)

Полиция задержала закарпатца за сбыт наркотиков и хранение оружия

Вчера, 6 июля, работники полиции задержали 37-летнего береговчанина, который подозревается в многочисленных преступлениях, связанных со сбытом наркотиков и незаконным хранением оружия.

Сотрудники отдела криминальной разведки ГУНП в Закарпатской области совместно с оперативниками Береговского отдела полиции провели масштабную спецоперацию, которая включала контрольные закупки наркотических веществ и обыски.

Правоохранители уже имеют заключение судебно-химической экспертизы, которая подтвердила, что во время контрольной закупки 15 июня подозреваемый продал за 1000 гривен 2,5 мл вещества, содержащей метамфетамин. Правоохранители сделали ряд других контрольных закупок у жителя Берегова и ожидают результаты экспертизы по ним.

6 июля работники полиции провели обыск, в результате которого у подозреваемого обнаружено 2 пакета с 8 г марихуаны, коробку с 15 г метамфетамина, кроме этого, изъято авто, в котором находился шприц с 0,5 г метамфетамина.

По каждому из этих эпизодов открыты производства по ст. 307 УК, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Кроме запрещенных веществ, полиция изъяла у того же гражданина два запала к гранате, которые направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 УК, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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