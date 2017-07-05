Два закарпатца перемещали сигареты в Словакию на дроне (ВИДЕО)

07.07.2017 (11:58)

В Закарпатье на границе задержали двух контрабандистов с дроном

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Группа реагирования отдела «Ужгород» Чопского пограничного отряда была поднята сегодня ночью для проверки воздушного пространства и тыловых подступов к границе по выявлению мест возможного взлета и посадки воздушных целей на Закарпатье.Шум двигателя услышали ночью пограничники отдела «Ужгород» во время патрулирования. В результате поисковых операций во взаимодействии с подразделениями отряда, в нескольких сотнях метров от границы, военнослужащие Чопского отряда обнаружили двух граждан Украины на автомобилях украинской и словацкой регистрации. Во время осмотра транспортных средств - «Пежо» и «Фольксваген» - выявлено 3400 пачек сигарет и беспилотный летательный аппарат типа «гексакоптер».Сейчас граждан вместе с автомобилями, малым летательным аппаратом и сигаретами передано сотрудникам Нацполиции. В ГУ ЧП в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».