В Мукачево "Ауди" врезалась в "БМВ" оторвав ему колеса (ФОТО)

|ДТП в Мукачево: Audi оставила без колес BMW
Сегодня в Мукачево на улице Береговской произошло дорожно-транспортное проишествие.
Как рассказали свидетели аварии, водитель красной Audi на большой скорости двигался по улице, не справился с управлением и столкнулся с BMW. Удар был такой силы, что у последнего оторвало колеса.
После этого Audi бросило в столб. На место была вызвана скорая, ведь водителю BMW стало плохо.
Официальных подробностей от правоохранителей пока нет.
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