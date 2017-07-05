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В Мукачево "Ауди" врезалась в "БМВ" оторвав ему колеса (ФОТО)

07.07.2017 (16:44)
ДТП в Мукачево: Audi оставила без колес BMW
ДТП в Мукачево: Audi оставила без колес BMW

Сегодня в ​​Мукачево на улице Береговской произошло дорожно-транспортное проишествие.

Как рассказали свидетели аварии, водитель красной Audi на большой скорости двигался по улице, не справился с управлением и столкнулся с BMW. Удар был такой силы, что у последнего оторвало колеса.

После этого Audi бросило в столб. На место была вызвана скорая, ведь водителю BMW стало плохо.

Официальных подробностей от правоохранителей пока нет.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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