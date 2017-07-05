Охранника частной фирмы в Мукачево прохожий ударил ножом в живот

07.07.2017 (16:54)

Прохожий в Мукачево подрезал охранника частной фирмы

В Мукачевский отдел полиции поступило сообщение от медиков Мукачевской центральной районной больницы о том, что к ним доставлен 39-летний мужчина с диагнозом колото-резаная рана брюшной полости.

Как выяснили полицейские, накануне вечером между двумя мукачевцев, один из которых охранник частной фирмы, а другой - прохожий, возникла ссора, а затем драка. Причиной стало замечание охранника прохожему. На следующий день после конфликта мужчина решил отомстить сторожу, ударив его ножом в живот.

По данному факту следственный Мукачевского отдела полиции открыл уголовное производство по част.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжаются досудебные проверки, а наказание подозреваемому определит суд.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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