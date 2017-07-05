Переговоры Путина и Трампа длились более 2 часов

07.07.2017 (19:48)

Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге

В Гамбурге прошла встреча президентов России и США. Переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались 2:00 15 минут.

Об этом в своем Twitter сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Закончились переговоры Путина и Трампа: 2 часа 15 минут разговаривали президенты России и США", - говорится в сообщении.

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились лицом к лицу. Весь мир внимательно следил за этой официальной встречей, которая проходит на фоне продолжающегося в США расследования возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем в ходе прошлогодних президентских выборов в Америке.

На переговорах также присутствовали глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Приветствуя российского коллегу перед встречей, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге - это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным, и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.

"Это честь - быть здесь с вами", - сказал Путину американский президент.

Владимир Путин ответил, что рассчитывает обсудить с Трампом самые острые вопросы двусторонних отношений. "Я надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", - отметил Путин.

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Напомним, 20 июня в Вашингтоне Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)



