Переговоры Путина и Трампа длились более 2 часов

|Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
В Гамбурге прошла встреча президентов России и США. Переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались 2:00 15 минут.
Об этом в своем Twitter сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов.
"Закончились переговоры Путина и Трампа: 2 часа 15 минут разговаривали президенты России и США", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились лицом к лицу. Весь мир внимательно следил за этой официальной встречей, которая проходит на фоне продолжающегося в США расследования возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем в ходе прошлогодних президентских выборов в Америке.
На переговорах также присутствовали глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Приветствуя российского коллегу перед встречей, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге - это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным, и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.
"Это честь - быть здесь с вами", - сказал Путину американский президент.
Владимир Путин ответил, что рассчитывает обсудить с Трампом самые острые вопросы двусторонних отношений. "Я надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", - отметил Путин.
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Напомним, 20 июня в Вашингтоне Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)
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Комментарии
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Диалог: Трамп - Володь, что с мировой попрошайкой Петей свинорылым делать будем? - Дональд! да забей ты на это ЧМО хоть на пару месяцев, его хохлы сами как Бенито муссолини оприходуют и всю хунту,, сам видишь из них европейцы как из еврея грузчик.... Да и полякам что-то здорово живется устрой им маленький Донбасс на львильщине с франкивщиной пусть галицкое гетто создадут, волчий крюк упоротым на лбу наколят, и пусть ждут составы скотовозы с майданутыми из Куева, пшеки не то что обрадуются они и ухуеют!