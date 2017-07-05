Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 8 июля 2017 г.

|В Ужгороде будет облачно, вечером ожидается дождь c грозой
В Закарпатской области переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° тепла, днем 22-27°, в горах местами 15-20° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем 25-27° тепла.
Восход 05:36
Закат 21:35
Температура за последние 130 лет 08 июля:
макс: 35.4° (1947)
мин: 7.7° (1952)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. Они - образец христианского супружества. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.
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