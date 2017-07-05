Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 8 июля 2017 г.

08.07.2017 (07:46)

В Ужгороде будет облачно, вечером ожидается дождь c грозой

В Закарпатской области переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем ​​местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° тепла, днем ​​22-27°, в горах местами 15-20° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков. Ветер западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем ​​25-27° тепла.

Восход 05:36

Закат 21:35

Температура за последние 130 лет 08 июля:

макс: 35.4° (1947)

мин: 7.7° (1952)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. Они - образец христианского супружества. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.