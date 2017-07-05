Туристы полюбили сплавляться по закарпатской Тисе (ВИДЕО)

08.07.2017 (08:59)

На Закарпатье безумно набирает обороты туристический рафтинг

Рейтинг: 1

Туристы в Закарпатье все больше увлекаются экстремальными видами отдыха. Особенно набирает обороты рафтинг. Лучшей рекой для несложного впрочем вполне динамического сплава остается Тиса.Положительные эмоции от живописных пейзажей и приятная усталость от гребли превращают сплав по Тисе на незабываемый отдых. Идя по течению возвращаешься в давние времена, когда люди жили в гармонии с рекой, природой.