О чем говорили Меркель, Макрон и Путин по поводу Украины?

08.07.2017 (13:19)

Известны детали переговоров по Украине между Меркель, Макроном и Путиным

Лидеры трех стран обсудили тему вооруженного конфликта на востоке Украины.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе встречи в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге выступили за необходимость соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе встречи лидеры трех стран обсудили тему вооруженного конфликта на востоке Украины.

В частности, Меркель, Макрон и Путин согласились, что важно, чтобы договоренности о прекращении огня на Донбассе были выполнены.

В свою очередь, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры России, Франции и Германии в ходе общения на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

"Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в "нормандском" формате", – сказал он журналистам.

Как отметил Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить таки отвод тяжелых вооружений" на Донбассе.

"В этом плане есть полное согласие", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что президент РФ лаконично, но исчерпывающе довел до своего американского и французского коллег Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона позицию РФ по Украине.

Напомним, вчера в Гамбурге прошла встреча президентов России и США, Переговоры Путина и Трампа длились более 2 часов



