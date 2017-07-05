О чем говорили Меркель, Макрон и Путин по поводу Украины?

|Известны детали переговоров по Украине между Меркель, Макроном и Путиным
Лидеры трех стран обсудили тему вооруженного конфликта на востоке Украины.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе встречи в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге выступили за необходимость соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В ходе встречи лидеры трех стран обсудили тему вооруженного конфликта на востоке Украины.
В частности, Меркель, Макрон и Путин согласились, что важно, чтобы договоренности о прекращении огня на Донбассе были выполнены.
В свою очередь, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры России, Франции и Германии в ходе общения на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.
"Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в "нормандском" формате", – сказал он журналистам.
Как отметил Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить таки отвод тяжелых вооружений" на Донбассе.
"В этом плане есть полное согласие", – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также отметил, что президент РФ лаконично, но исчерпывающе довел до своего американского и французского коллег Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона позицию РФ по Украине.
Напомним, вчера в Гамбурге прошла встреча президентов России и США, Переговоры Путина и Трампа длились более 2 часов
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