В рейсовом автобусе "Чоп-Будапешт" нашли партию контрабандных сигарет (ФОТО)

08.07.2017 (14:30)

На рейсовом автобусе перевозили контрабандные сигареты в Венгрию

Как сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда, сегодня утром в пункте пропуска "Тиса" пограничники задержали очередную партию сигаретной контрабанды, которую пытались перевезти в Венгрию.

На этот раз 150 блоков, или 1500 пачек сигарет, нашли в подкрыльниках рейсового автобуса "Чоп-Будапешт" марки "Zhong Tong". выполнявший рейс в Будапешт, и был просто набит сигаретами различных марок.

Сейчас устанавливается сумма оценки изъятых табачных изделий. Достались ли пассажиры этого рейса в Будапешт - пресс-служба не сообщает.

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