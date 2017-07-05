Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 9 июля 2017 г.

09.07.2017 (08:51)

В Ужгороде до конца дня погода будет ясной

В Закарпатской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° тепла, днем ​​23-28°, в горах местами 15-20° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-1 °, днем ​​26-28° тепла.

Восход 05:37

Закат 21:35

Температура за последние 130 лет 09 июля:

макс: 34.8° (1947)

мин: 5.7° (1962)

Народный прогноз погоды: 9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, так как к этому времени поспевает земляника. У наших предков существовало поверье: кто хочет занять денег, тот должен положить травы земляники в карман и смело идти - отказа не будет. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.