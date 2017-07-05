Как черные риелторы отбирают в Ужгороде у пожилых людей квартиры

09.07.2017 (09:24)

В Ужгороде черные риелторы отбирают у пожилых людей жилье

В редакцию UA-Reporter написал ужгородец Кутузов Арпад Игоревич. Он рассказал как черные риелторы отобрали у них квартиру и держат неизвестно где в заключении его мать.

"Прошлым месяцем моя мама Кутузова Элизовета Тибериевна 58 года, стала жертвой мошенников с предявой от них, что якобы одна из них является родственником покойного бывшего хозяина квартиры и сразу был намек отдать документы на квартиру. Мама сказала что документы у сына, что смутило тех людей и они вывезли ее в сторону Шахты адрес я к сожалению не знаю но к вечеру вернули обратно. Там Мама потеряла или забрали Паспорт 22.06 она пропала я звонил на номер ответила женщина представившись продавцом продуктов на базаре Белочка сказав, что мама забыла телефон у нее и после телефон отключился с графой (абонент не может принять ваш звонок). Но дома Мамы не было я стал искать фото с по базару, но никто в тот день не видел похожего человека. Я обратился в полицию начали поиски и 24.06 маму вернули те же люди которые и забирали я хотел сразу писать заявление о факте мошенничества, но вместо этого в органах написали осведетелство пребывания трёх дней. Теперь повторилась та же ситуация Маму держат где то на шахте уже 5 дней.

Нашу квартиру на ул. Занковецкой без моего ведома продали, мамы так и нет и неизвестно где она сейчас", - рассказал в сообщении ужгородец.

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Будут ли дешеветь квартиры в 2017 году?



