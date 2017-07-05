Стоит ли по утрам пить кофе?

|Пить кофе утром на самом деле полезно
Кофе не только прекрасно бодрит, но и полезен для здоровья. Ученые уже несколько десятилетий изучают этот напиток и никто однозначно не запрещает его использовать, а наоборот.
В целом в кофе очень много полезных свойств, вот 7 убедительных причин выпить кофе утром с которыми спешим поделиться с вами.
Кофе улучшает потенцию. Врачи утверждают, что в небольших количествах кофе улучшает у мужчин сперматогенез и потенцию. Также кофе хорошо влияет на сексуальную активность женщин после 50 лет.
Кофе помогает похудеть. Ученые из Китая пришли к выводу, что кофеин снижает аппетит и провоцирует более активный расход энергии.
Кофе замечательный антидепрессант. Только 2 чашки кофе в день могут в три раза уменьшить риск возникновения депрессии. Те, кто часто пьют кофе, более уверены в себе и не страдают заниженной самооценкой.
Кофе полезен для печени. Этот орган очень уязвим к алкоголю и фруктозе и злоупотребления ими приводит к циррозу. Доказано, что кофе снижает риск развития этого заболевания на 80%. К тому же кофе снижает риск возникновения рака печени на 40%.
Кофе полезен для головы. В частности повышает работоспособность, снимает усталость и стимулирует умственную деятельность. Однако натощак кофе пить нельзя, поскольку в этом случае он действует наоборот.
Кофе снижает риск развития диабета 2 типа. По данным исследований, каждая чашка кофе в день снижает риск развития диабета на 7%.
Кофе снижает шанс развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Те, кто регулярно употребляют кофе, имеют на 60% меньше шансов заболеть этими болезнями.
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Когда, сколько и какой кофе пьют на Закарпатье?
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Комментарии
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Это реклама на кофе. За все полезные свойства кофе придётся платить болями в голове при перемене погоды, так как природная функция регулировки кровяного давления в организме убита кофем. Многие кто перестал употреблять кофе, перестали жаловаться на головные боли при перемене погоды. Сам не пью кофе и не знаю, что такое "болит голова".