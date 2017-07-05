Стоит ли по утрам пить кофе?

09.07.2017 (09:42)

Пить кофе утром на самом деле полезно

Кофе не только прекрасно бодрит, но и полезен для здоровья. Ученые уже несколько десятилетий изучают этот напиток и никто однозначно не запрещает его использовать, а наоборот.

В целом в кофе очень много полезных свойств, вот 7 убедительных причин выпить кофе утром с которыми спешим поделиться с вами.

Кофе улучшает потенцию. Врачи утверждают, что в небольших количествах кофе улучшает у мужчин сперматогенез и потенцию. Также кофе хорошо влияет на сексуальную активность женщин после 50 лет.

Кофе помогает похудеть. Ученые из Китая пришли к выводу, что кофеин снижает аппетит и провоцирует более активный расход энергии.

Кофе замечательный антидепрессант. Только 2 чашки кофе в день могут в три раза уменьшить риск возникновения депрессии. Те, кто часто пьют кофе, более уверены в себе и не страдают заниженной самооценкой.

Кофе полезен для печени. Этот орган очень уязвим к алкоголю и фруктозе и злоупотребления ими приводит к циррозу. Доказано, что кофе снижает риск развития этого заболевания на 80%. К тому же кофе снижает риск возникновения рака печени на 40%.

Кофе полезен для головы. В частности повышает работоспособность, снимает усталость и стимулирует умственную деятельность. Однако натощак кофе пить нельзя, поскольку в этом случае он действует наоборот.

Кофе снижает риск развития диабета 2 типа. По данным исследований, каждая чашка кофе в день снижает риск развития диабета на 7%.

Кофе снижает шанс развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Те, кто регулярно употребляют кофе, имеют на 60% меньше шансов заболеть этими болезнями.

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Когда, сколько и какой кофе пьют на Закарпатье?



