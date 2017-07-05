Украинско-словацкий фильм "Граница" получил награду на фестивале в Карловых Варах
09.07.2017 (10:24)
Украинско-словацкий фильм "Граница" получил престижную награду
Фильм "Граница" Петера Бебяка получил награду за лучшую режиссуру на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Украинско-словацкий фильм "Граница" на 52-м фестивале в Карловых Варах взял приз "За лучшую режиссуру"! Поздравляю команду проекта по этой наградой", – написал Розенко.
"Граница" – криминальная история с элементами триллера, действия которой происходят на украинско-словацкой границе.
Госагентство Украины по вопросам кино выделило на производство ленты 7 млн грн. Выход фильма в прокат ожидается в августе.
Кстати, съемки художественного фильма проходили и в Закарпатье, в частности в Перечине.