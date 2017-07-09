Гороскоп на неделю (10-16 июля)

09.07.2017 (11:46)

Недельный гороскоп с 10 по 16 июля

Гороскоп предскажет что сулят звезды на этой неделе. В астрологическом прогнозе на неделю Вы узнаете для каждого знака Зодиака о том, что Вас ожидает вас в ближайшие дни, о благоприятных днях и предостережет от ненужных поступков.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Овен



Не перенапрягайтесь на работе. Есть вероятность, что требования начальства могут быть завышены. Нежелательно принимать скоропалительные решения, воздержитесь от карьерных изменений. Хороший период для установления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств. Есть вероятность поездки за границу, которая благоприятно отразится на вашей судьбе. Не бойтесь рисковать в профессиональной сфере, скорее всего, вам повезет. Старайтесь меньше о себе рассказывать посторонним, эта информация может оказаться источником сплетен. Прислушайтесь к своей интуиции и творчески подходите к любому делу, тогда в конце недели вы ощутите весомые результаты.

Телец



Будьте внимательны при общении с коллегами и при оформлении документов, не вздумайте подписывать что-либо не читая. Принимая окончательное решение по важному вопросу, внимательно все обдумайте, не упустите из виду существенные мелочи. И тогда у вас обязательно все получится. Эта неделя может оказаться полной искушений. Не исключено, что вас попытаются обмануть во вторник, поэтому будьте начеку и не попадайтесь на крючок. В четверг постарайтесь не уходить от трудного разговора с коллегами и начальством, именно так будет внесена ясность в ближайшие планы. Только не берите на себя дополнительных обязательств. Желательно в течение недели умерить свои амбиции. В пятницу будьте разумными в тратах и постарайтесь по возможности не отказывать родным в финансовой поддержке.

Близнецы



Просто обязана повыситься ваша самооценка. У вас появится шанс осуществить свою давнюю мечту. Полезна активность и инициатива с вашей стороны. Но может проявиться ваша эмоциональная уязвимость. На этой неделе вы при желании можете начать очередной этап своего развития, поэтому смело беритесь за новые дела. Ваша инициатива и нестандартные идеи принесут прибыль не только вам, но и вашим близким. Удача сейчас на вашей стороне. В четверг на горизонте может появиться человек, с которым вы и не предполагали встречаться еще раз, но именно от него придет помощь, в которой вы нуждаетесь.

Рак



Фортуна будет вам улыбаться. На работе, да и вообще в деловых отношениях, возможны перспективные предложения и получение премии. Есть шанс многого добиться и достичь. Однако избегайте ненужных и неприятных контактов. Не забывайте об отдыхе, иначе накопившаяся усталость может напомнить о себе в самый неподходящий момент. Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя от лишних дел. Уже в понедельник неожиданные проблемы могут утомить вас. Не опускайте рук - у вас все получится, но потребуется больше усилий. Однако совсем скоро вас ожидает отпуск и приятные впечатления. Только старайтесь во всем соблюдать меру и руководствоваться здравым смыслом.

Лев



Прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее, может быть, ваше восприятие ситуации изменится и вы найдете другой выход. Придется отстаивать свои идеи. У вас будет возможность укрепить свой авторитет, может появиться шанс занять более высокое положение. Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы сейчас уступите лидирующую роль коллеге по работе, вы от этого только выиграете. Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня. Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте это незаметно и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной с финансовой точки зрения встреча со старыми друзьями. В выходные больше времени посвятите общению с детьми.

Дева



Настало время определиться, какие из ваших деловых контактов перспективны, а какие – нет. Хорошее время для поддержания и укрепления собственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется. Наступает ответственный период в вашей карьере. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку своих друзей. На этой неделе одинаково значимы и ваши профессиональные достижения, и хорошее отношение с родственниками. Возрастает ваша сила убеждения, помогающая устанавливать новые полезные связи. Во вторник не опасайтесь влияния вышестоящего руководства и действуйте, исходя из общественных интересов. Отстаивайте свое личное мнение. Среда - удачный день для поиска новых деловых контактов. В субботу вы можете принять важное решение, которое положительно повлияет на моральную и материальную атмосферу в семье.

Весы



Настало время определиться, какие из ваших деловых контактов перспективны, а какие – нет. Хорошее время для поддержания и укрепления собственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется. Наступает ответственный период в вашей карьере. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку своих друзей. Работать на этой неделе придется много, а вот результаты порадуют вас не сразу. Самыми напряженными днями могут оказаться вторник и среда. Проявляйте меньше эмоций, используйте свои аналитические способности. Постарайтесь не допускать агрессии и злости, как с вашей стороны, так и со стороны окружающих. Четверг - хороший день для деловых встреч и переговоров. В воскресение отправляйтесь за город.

Скорпион



Дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали, а даже лучше. Будьте уверены в своих действиях. У вас все получится. Не экономьте время на сон и отдых. Планируя будущее, оставьте в резерве еще несколько вариантов, чтобы внезапные изменения не смогли застать вас врасплох. Удача улыбнется вам. У вас появится немало интересных деловых предложений, начальство будет всячески демонстрировать свою заинтересованность в вас. Ваш авторитет и зарплата значительно вырастут. Во второй половине недели возможен неожиданный поворот к лучшему в партнерских отношениях. Возрастет ваша коммуникабельность, вы познакомитесь с новыми, интересными людьми.

Стрелец



Вам придется изрядно потрудиться. Поездки могут пройти не слишком гладко, но, в конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Ловите удачу за хвост и активно ее используйте. Не жалейте времени на общение с друзьями. В понедельник удачно пройдут деловые встречи и переговоры. Постарайтесь не отказывать нуждающимся в вашей помощи, если это будет вам по силам. В ваше распоряжение может поступить важная информация, которая многое изменит. В четверг постарайтесь привести в порядок денежные дела, спланируйте предстоящий отпуск. Общение с друзьями и единомышленниками порадует вас в выходные.

Козерог



Многие свои планы придется пересмотреть. Собравшись с силами, вам удастся реализовать свои проекты, что привлечет к вам внимание окружающих. Однако вас могут одолеть сомнения, постарайтесь найти поддержку везде, где только можно, но не отказывайтесь от задуманного. Вполне вероятно, что вам придется с головой окунуться не в свое дело, поскольку вы тоже заинтересованы в его исходе. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуиции. В понедельник и среду вам нужно будет быстро принимать решения. В пятницу постарайтесь завершить большую часть начатых дел.

Водолей



Особенно хорошо вам будет удаваться работа, а вот в семье возможен разлад. Постарайтесь проявить такт и терпение. Вы можете пойти на обдуманный риск и добиться успеха. Решая свои проблемы, не забывайте об интересах близких людей, если они войдут в противоречие с вашими, вам придется серьезно пожалеть о содеянном. Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои замыслы по поводу летнего отдыха. На этой неделе вы - лидер, и это ощутимо поможет вам добиться своего. Неделя богата событиями, позволяет запастись интересными впечатлениями и узнать много нового. Постарайтесь не давать обещаний, выполнить их вам будет достаточно сложно. Не забывайте о своих родственниках, загляните к ним в гости хотя бы на полчаса.

Рыбы



Вы почувствуете прилив сил и энергии. Многое будет получаться без больших затрат. Постарайтесь максимально использовать это золотое для вас время. На работе проявите свое обаяние, дипломатические способности, и вы добьетесь намеченного и привлечете для сотрудничества нужных людей. Преобразите свой дом, он нуждается в вашем внимании. На этой неделе Фортуна может подарить вам удивительный шанс раскрыть свой творческий потенциал. Во вторник вы можете внезапно найти потерявшиеся справки или иные документы, пропажа которых заставила вас поволноваться, либо отыскать нечто интересное в архиве или библиотеке. В среду не стоит поддаваться на уговоры малознакомых людей, их предложения, возможно, искренни, но вам радости не принесут. В субботу вы будете полны сил и энергии. Так что можете заняться прополкой и поливом на даче.



