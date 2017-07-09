Москаль об избавлении Мукачева от улиц Шухевича и Бандеры

09.07.2017 (12:34)

Улицы Шухевича и Бандеры останутся в Мукачево, - Москаль

Мукачевская городская власть продолжают демонстрировать циничное пренебрежение к национальным героям, которые отдали жизнь за Украину, - написал у себя на сайте Геннадий Москаль.

"Решение Мукачевского горсовета о переименовании улиц от 6 июля принято с грубыми нарушениями законодательства и будет обжаловано в судебном порядке. Облгосадминистрация уже подготовила административный иск.

- Распоряжение председателя ОГА обязательно к исполнению на всей территории области и может быть отменено только Президентом Украины или Окружным административным судом, - заявляет Геннадий Москаль. - Поэтому переименование улиц в рамках декоммунизации остается в силе. В Мукачево и дальше официально остаются улицы Героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеры, которые внесены в Единые информационные системы Украины. А то циничное пренебрежение, которое Мукачевская мэрия постоянно демонстрирует относительно национальных героев, которые положили жизнь за Украину, дадут оценку и простые граждане по всей Украине, и суд.

В Комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Украины уже есть материалы о роспуске Мукачевского горсовета за невыполнение решения суда (в связи с отказом финансировать учреждения профтехобразования в 2016 году). Регулярными игнорированиями и нарушениями законов Мукачевский горсовет снова открывает прямую дорогу к досрочному прекращению полномочий", - пишет глава Закарпатской ОГА.

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Напомним, 6 июля, Мукачеввский горсовет переименовал улицы Бандеры и Шухевича, на той же сессии в городе Мукачево горсоветом было решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия.



