Москаль об избавлении Мукачева от улиц Шухевича и Бандеры

|Улицы Шухевича и Бандеры останутся в Мукачево, - Москаль
Мукачевская городская власть продолжают демонстрировать циничное пренебрежение к национальным героям, которые отдали жизнь за Украину, - написал у себя на сайте Геннадий Москаль.
"Решение Мукачевского горсовета о переименовании улиц от 6 июля принято с грубыми нарушениями законодательства и будет обжаловано в судебном порядке. Облгосадминистрация уже подготовила административный иск.
- Распоряжение председателя ОГА обязательно к исполнению на всей территории области и может быть отменено только Президентом Украины или Окружным административным судом, - заявляет Геннадий Москаль. - Поэтому переименование улиц в рамках декоммунизации остается в силе. В Мукачево и дальше официально остаются улицы Героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеры, которые внесены в Единые информационные системы Украины. А то циничное пренебрежение, которое Мукачевская мэрия постоянно демонстрирует относительно национальных героев, которые положили жизнь за Украину, дадут оценку и простые граждане по всей Украине, и суд.
В Комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Украины уже есть материалы о роспуске Мукачевского горсовета за невыполнение решения суда (в связи с отказом финансировать учреждения профтехобразования в 2016 году). Регулярными игнорированиями и нарушениями законов Мукачевский горсовет снова открывает прямую дорогу к досрочному прекращению полномочий", - пишет глава Закарпатской ОГА.
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Напомним, 6 июля, Мукачеввский горсовет переименовал улицы Бандеры и Шухевича, на той же сессии в городе Мукачево горсоветом было решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия.
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Комментарии
Рейтинг: 7
фашистская сволота положила жизнь за вукрайыну, а я положил на неё большущий ХУЙ!
Рейтинг: 6
Ты гнида яйцеголовая,суд Линча даст тебе Москаль оценку,это к гадалке не ходи,вали тварь в свои Жидовцы и там переименовуй что хочешь,тупик ты наш тупорылый,тебя шакала бешенного за коки повесим,ПНХ с Закарпатья,вор и бандюган,свадебный Хенерал,блядское чувырло
Рейтинг: 12
Причиною розмноження плазунів є занедбалий стан навколишнього середовища, гори сміття, скрізь нечистоти, з часів чехів не очищені русла річок, і т. д. Коли за природою ніхто не дбає, лихо виникає і там - повені, знищені шляхи, врожаї, змії, .... тощо.
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Зате варяга- губернатор себе комфортно почуває - міняє назви вулиць, намагаться зробити милими нашому серцю бендерівську фашистську сволоту.