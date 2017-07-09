Авто "пересечников" нарушивших таможенный режим будут поданы в розыск

09.07.2017 (16:38)

Фискалы готовятся бороться с авто на зарубежной регистрацией

Фискальная служба готовится бороться с существующими схемами нелегального ввоза в Украину машин с зарубежной регистрацией, все автомобили, нарушившие таможенный режим более чем на 48 часов, будут поданы в розыск.

В последнее время на украинских дорогах появилось много автомобилей с иностранной регистрацией. Преимущественно — польской, чешской, латвийской, литовской. Раньше их количество соответствовало числу нерезидентов, находящихся в Украине. Более того, машины с заграничными номерами все чаще становятся участниками дорожных происшествий. Так, 3 октября в Белой Церкви внедорожник с польскими номерами под управлением нетрезвого водителя-украинца протаранил полицейский автомобиль. В результате двое патрульных погибли на месте, а третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Виновник аварии попытался скрыться, но был задержан.

«ФАКТЫ» разбирались, на каком основании наши сограждане ездят на автомобилях с заграничной регистрацией и законно ли это?

На авто зарубежной регистрации имеют право ездить только иностранцы

По закону (статья 380 Налогового кодекса Украины), в нашей стране на транспортных средствах зарубежной регистрации имеют право ездить только нерезиденты (иностранцы). На таможне они оформляют машины для временного ввоза на срок до года, и при этом таможенные сборы с них не взимаются. Этот срок может быть продлен еще на 60 дней при возникновении у владельцев авто форс-мажорной ситуации, которую нужно документально подтвердить. Согласно Правилам регистрации транспортных средств, такие машины, ввезенные более чем на два месяца, регистрируются в сервисных центрах МВД на период, разрешенный таможней (до года). При этом им выдаются украинские номера и временный техпаспорт. По окончании срока временного ввоза авто необходимо снять с учета, получив при этом зарубежные номера и документы, и вывезти за пределы страны.

При ввозе автомобиля на территорию нашей страны украинцы обязаны уплатить все необходимые налоги (растаможить машину), в течение 10 дней зарегистрировать ее в сервисных центрах МВД, получив при этом украинские номерные знаки и техпаспорт.

Резиденты также могут временно ввезти зарубежный транспорт на срок до одного года, дав письменное обязательство об их обратном вывозе и уплатив таможенные сборы (эти средства взимаются в качестве залога и возвращаются при вывозе авто за рубеж).

Существует еще несколько требований при временном ввозе транспорта иностранцами и украинцами. Такие машины могут использоваться исключительно людьми, которые ввезли их в Украину, и только для личных нужд. С помощью этих авто запрещено осуществлять коммерческую деятельность, разукомплектовывать их, передавать во владение, пользование или распоряжение другим гражданам.

Украинцы также имеют право ввезти автомобиль зарубежной регистрации в режиме транзита (например, из Польши в Россию). Срок пребывания такой машины в нашей стране ограничен 5—10 днями, по истечении которых «транзитник» должен покинуть украинскую территорию. Этой возможностью часто пользуются жители приграничных регионов, которые, для того чтобы не растаможивать автомобили, каждые 5—10 дней пересекают границу. Подобные люди даже получили прозвище «пересичныки».

В приграничных регионах насчитывается достаточно много «транзитников», и именно они способствуют возникновению многокилометровых очередей на таможенных пропускных пунктах, мешая остальным согражданам въезжать и выезжать из Украины. Более того, иногда такие автовладельцы даже пытаются перекрывать границу, «стимулируя» законодателей обратить на них внимание и разрешить резидентам временный ввоз машин на срок до года без уплаты таможенных налогов.

Сайты пестрят объявлениями, предлагающими купить дешевую иномарку с полным пакетом документов

Впрочем, предприимчивые сограждане придумали целый ряд схем обхода таможенных требований. Отечественные сайты по автопродажам пестрят привлекательными объявлениями, предлагающими приобрести иномарку по до смешного низкой цене. К автомобилю, как правило, прилагается полное оформление пакета документов, якобы позволяющих без проблем ездить в Украине на зарубежных номерах без оплаты таможенных сборов. Сразу же хотим предостеречь: все эти схемы противозаконны и грозят административной и уголовной ответственностью.

О наиболее распространенных в Украине нелегальных схемах эксплуатации нерастаможенного транспорта рассказал на своей страничке в «Фейсбуке» бизнес-консультант Сергей Креймер. Одна из самых массовых схем — «Сотрудник». Она практикуется уже давно и опирается на Стамбульскую конвенцию, по которой ввоз коммерческого транспорта на территорию другого государства возможен сроком до года без уплаты таможенных платежей. В украинском варианте шустрые дельцы приспособили схему под себя. Если при правильном оформлении коммерческого авто водитель должен иметь путевой лист, разнарядку, служебное удостоверение, то наши ловкачи, вступая в сговор с таможенниками, обходятся без этого.

Их схема выглядит так: покупатель находит в Интернете объявление о продаже автомобиля или об услугах по его доставке без растаможки с полным пакетом документов для «легальной» езды в Украине. Посредники предлагают подобрать автомобиль на одном из европейских сайтов. Наибольшей популярностью пользуется Литва (большинство автомобилей по «стамбулке» были ввезены именно из этой страны). Покупатель оплачивает посреднику стоимость выбранного авто и услуги посредника. Тот приобретает машину за рубежом (допустим, в Литве) и регистрирует ее на местную фирму. Потом оформляет страховку на минимальный срок (обычно один месяц) и доставляет транспортное средство до границы с Украиной, где его передают покупателю. В сопровождении посредника авто заезжает на территорию Украины в режиме временного ввоза. Затем посредник снимает машину с учета в Литве. Документы, переданные покупателю — контракт на работу, договор подряда и прочее, являются не более чем филькиной грамотой и нигде не зарегистрированы. С момента снятия автомобиля с учета в стране регистрации данный транспорт находится на территории Украины нелегально.

Но есть и другая проблема. По закону, автомобили с иностранной регистрацией, которые находятся на территории Украины, обязаны иметь действительный техосмотр. Такая машина автоматически снимается с учета в стране регистрации при несвоевременном прохождении техосмотра. Что, в свою очередь, делает незаконным ее пребывание на территории нашей страны. Более того, эксплуатация такого авто запрещена в любом государстве Евросоюза.

Случается, что страховая компания, не получив подтверждения продления полиса обязательного страхования в стране регистрации, снимает автомобиль с учета. Возможные последствия мы перечислили.

Если госорганы в стране регистрации признают компанию, на которую зарегистрирован автомобиль, фиктивной, машина автоматически подается в розыск, а ее регистрация аннулируется. В итоге транспортное средство может быть задержано при первой же остановке или попытке пересечения государственной границы. Некоторые особо талантливые мошенники для ввоза такого автомобиля на территорию Украины используют нерезидентов, которых называют «верблюдами». Но передача данным лицом машины в управление гражданину или резиденту Украины является незаконной.

Еще одна схема называется «Совладелец». Она популярна при ввозе автомобилей из Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, а с недавних пор и Литвы. Автомобиль оформляется в одной из этих стран на гражданина Украины, либо компания выступает гарантом такой регистрации в соответствующих органах. Далее транспорт завозится на территорию Украины нерезидентом-совладельцем авто, «верблюдом» либо владельцем данной машины, и все, что предпринималось в схеме «стамбулки», происходит и в этом варианте. Часто совладельцы-«гаранты» отказываются от своих обязательств в госорганах, что влечет за собой автоматическое снятие автомобиля с учета со всеми описанными выше последствиями.

Кстати, за долги «гаранта» ваша машина может быть арестована, а в случае невозможности ее обнаружения — моментально объявлена в розыск. Единственным мнимым преимуществом такой схемы можно считать то, что в техпаспорте вы будете указаны владельцем или совладельцем транспортного средства и при задержании автомобиля сможете самостоятельно решать все проблемы без доверенности от компании.

Очередной механизм нелегального использования зарубежных авто украинцами называется «Своя фирма». От двух предыдущих отличается тем, что предполагает дополнительные расходы на содержание собственной компании за границей. Этот вариант снижает такие риски, как автоматическое снятие с учета, неоплаченная страховка и другие.

Еще одна схема — так называемый «Общак». По сути, это ввоз автомобиля по «стамбулке» на компанию из 5—6 собственников, которые делят между собой все затраты. Обычно в такой схеме участвуют люди, которые часто самостоятельно пересекают границу и имеют все необходимые документы для коммерческого использования авто.

В последнее время практикуется схема, получившая условное название «Болгарка». В ней для ввоза автомобиля на территорию Украины используется «верблюд». На транспортное средство вешают клоны болгарских номеров, но уже украинского формата (оригиналы номеров совпадают с украинскими из Черкасской, Черниговской, Херсонской и Одесской областей). Схема рассчитана на то, что машина с украинской регистрацией не привлечет внимание полицейских. Но для подобных деяний также есть четкое определение в Уголовном кодексе Украины.

С начала проведения АТО предприимчивые сограждане стали предлагать привезти нерастаможенное авто, так сказать, «на армию». Сейчас на сайтах продаж можно без проблем найти предложения подобных транспортных средств. Такая машина обычно ввозится «верблюдом», и в 99 процентах случаев на ней «непробиваемые» армейские номера. Правовая оценка этой схемы тоже отображена в Уголовном кодексе.

Более-менее легальной можно назвать схему «Второй паспорт». Она, как правило, применяется украинцами, которые имеют второй паспорт (американский, канадский, румынский, болгарский и другие). Автомобиль ввозится по иностранному паспорту сроком на год и официально вывозится через год, а потом снова заезжает на территорию Украины.

Нерастаможенную машину могут конфисковать

От покупки автомобилей зарубежной регистрации предостерегает глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко. По его словам, многие украинцы ошибочно считают, что за нарушение таможенных правил можно один раз уплатить штраф в размере 8 тысяч 500 гривен, заламинировать эту квитанцию и ездить с ней всю жизнь на нерастаможенном авто. Это не так. «Вы же не считаете, что, проехав один раз на красный свет и уплатив штраф, сможете ездить на красный свет всю жизнь? Нет! — приводит пример Олег Назаренко. — Так, статья 121 Кодекса административных правонарушений говорит: «Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в установленном порядке, его эксплуатация без номерного знака или с номерным знаком и прочее влечет наложение штрафа в размере 170 гривен. Повторное на протяжении года совершение подобного нарушения — штраф в 255 гривен или общественные работы на срок от 30—40 часов с возмездным изъятием транспортного средства или без такового…»

Не собирается мириться с подобной ситуацией и таможенная служба. Как сообщил замдиректора Департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Сафонов, на сегодняшний день насчитывается около 11 тысяч автомобилей, находящихся на территории Украины с нарушением таможенных сроков въезда. Чтобы справиться с таким масштабным нелегальным ввозом транспорта, сотрудники фискальной службы собираются уже в ближайшее время перейти к активным действиям. Сергей Креймер, используя конфиденциальные источники информации, рассекретил планы ГФС. По его словам, таможня сейчас готовит списки всех автомобилей, ввезенных в Украину в режиме временного ввоза с 1 января 2007 года — то есть собирает базу почти за десять лет. «Все автомобили, нарушившие таможенный режим более чем на 48 часов, будут объявлены в розыск, — рассказал бизнес-консультант. — С 1 ноября 2016 года планируют запустить систему компьютерного анализа режимов и подача в розыск будет производиться автоматически. Сейчас выявлены явные рекордсмены из Болгарии и Литвы, которые ввезли более 2 тысяч авто на одно юрлицо. Абсолютным рекордсменом является литовская контора, которая переправила в Украину более 3 тысяч 800 автомобилей в режиме временного ввоза». По его словам, для того чтобы выявлять машины с иностранной регистрацией, сотрудники налоговой начнут патрулировать улицы вместе с полицейскими.

Так что тем, кто уже ездит на нерастаможенном автомобиле, нужно в ближайшее время приготовиться к серьезным проблемам. Такой транспорт подлежит конфискации. Вернуть его можно будет только после уплаты штрафов и полных таможенных сборов, а это немаленькие деньги! Еще один вариант — отдать такую машину на разборку и хотя бы частично возместить средства, потраченные на покупку «недорогой» иномарки…

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В Украине будут реквизировать автомобили с иностранной регистрацией (ВИДЕО)



