Геннадий Москаль не собирается покидать пост главы Закарпатской ОГА (ВИДЕО)

09.07.2017 (20:01)

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в отставку не собирается

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В ближайшее время нынешний председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в отставку не собирается.Слухи, которые в очередной раз распускают приближенные к известной мукачевской семье люди не соответствует действительности, - пишут «Новини Закарпаття».«Как минимум до конца года Москаль останется на Закарпатье. Правда некоторые кадровые изменения в руководстве области состоятся в ближайшее время», - заявил порталу НЗ один из депутатов Верховной Рады Украины.