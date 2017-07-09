Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 10 июля 2017 г.

10.07.2017 (07:24)

В Ужгороде облачно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 7-12, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, в горах местами до 9 ° тепла, днем ​​25-30°, в горах местами 18-23° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 05:38

Закат 21:34

Температура за последние 130 лет 10 июля:

макс: 35.4° (2002)

мин: 8.1° (2000)

Народный прогноз погоды: 10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. В народе известно такое название этого дня - Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою очередь, портит заготовку сена. Если дождь в этот день случается, то будет он идти до Бабьего лета. А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.