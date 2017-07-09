Как прошел в Ужгороде Парад Невест (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера вечером, 9 июля, в Ужгороде состоялся 8-й Закарпатский Парад Невест. В этом году в мероприятии приняли участие более полусотни девушек. Для кого-то это было репетицией предстоящей свадьбы, для кого-то - второй попыткой надеть свое свадебное платье.
После сбора и оценки жюри в историко-культурном центре «Совиное гнездо» невесты отправились на площадь Петефи, откуда пешком прошли по центру города. Потом свадебный кортеж проехал по улицам города по маршруту: пл. Почтовая - ул. Довженко - ул. Дружбы народов - транспортный мост - пр. Свободы - ул. Минайська - ул. Грушевского - ул. 8 марта - ул. Легоцкого - ул. Капушанская - пр. Свободы - ул. Л. Толстого - ул. Петефи.
С площади Петефи яркие невесты прогулялись по центру Ужгорода - до замка. По дороге горожане приобщались к колоритной ходе: кто любовался интересными свадебными образами, кого удивлял эпатаж неординарных участниц.
Свадебную ходу возглавил популярный закарпатский музыкальный коллектив «Гудацька тайстра».