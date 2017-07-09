В Закарпатье привезли Камень Любви (ФОТО)

10.07.2017 (10:13)

В Закарпатье прибыл Камень Любви

В Закарпатье прибыл Камень Любви из города, где Иисус совершил свое первое чудо, из Каны Галилейской.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает известный туризмовед Федир Шандор.

"Камень Любви - это камень из Каны. Небольшой город в Галилее, где Иисус совершил свое первое чудо - превратил воду в свадебное вино и этим вином благословил молодую пару. Этот камень будет установлен в виде памятника, у которого влюбленные будут назначать встречи, признаваться в любви и фотографироваться в день свадьбы", - написал Федир Шандор

Символически Камень Любви прибыл в Закарпатье, когда здесь в Ужгороде проходил Парад Невест.



