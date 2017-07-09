ДТП в Мукачево: Легковушка влобовую столкнулась с грузовиком (ФОТО)

10.07.2017 (11:42)

Во время ДТП в Мукачево пострадали львовяне

Вчера около 22:00, на автодороге "Киев-Чоп" возле Мукачево произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и влобовую столкнулся с грузовиком.

Двух пострадавших доставлено в Мукачевскую районную больницу.

Полицейские следственно-оперативной группы Мукачевского отдела выяснили, что водитель автомобиля марки «Volkswagen Passat», двигаясь со стороны Ужгорода, не заметил круговое движение транспорта возле гипермаркета и выехал на встречную полосу. Со стороны выезда на львовскую трассу двигался грузовик «Scania», под управлением 50-летнего водителя. Как рассказал мужчина, легковой автомобиль на скорости ехал ему на встречу, поэтому избежать столкновения не удалось.

За рулем обоих автомобилей были львовяне. 27-летний водитель и его 32-летний пассажир с многочисленными травмами доставлены в местную больницу. Водитель грузового автомобиля в ДТП не пострадал.

По данному факту следственным Мукачевского отдела полиции открыто уголовное производство по част.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Все обстоятельства происшествия выяснит следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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Напомним, вчера около 20:00 между пгт. Тересва и г. Тячев лоб в лоб столкнулись легковушки, погиб полицейский (ФОТО)



