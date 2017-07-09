Закарпатец нашел самый дорогостоящий гриб в мире (ФОТО)

10.07.2017 (12:44)

В лесах Закарпатья собирают самые дорогие грибы в мире

В минувшую субботу, 8 июля, в вечернее время житель Закарпатья Михаил Бурышин в зарослях близ села Нижний Студеный, что в Межгорском районе, отыскал 200-граммовый белый трюфель.

Со слов счастливчика, для Украины в целом белый трюфель очень редкий гриб, но возле Нижнего Студеного, в некоторых местах, их можно найти.

- Помню, когда был ребенком, находил трюфеля весом под килограмм, - вспоминает Михаил. – Этот нашел в лесных чащах под землей, его почти не было видно. Если бы рестораны знали, что в Нижнем Студеном растут трюфеля, стояли бы в очередь к нашему лесу. А так если за неделю не продам, то он испортится.

Белый трюфель – один из самых дорогих грибов в мире. На европейских аукционах цена за 100 грамм белого трюфеля стартует от 400 евро.

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Белый трюфель - деликатес с Закарпатья



