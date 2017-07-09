В Закарпатье "BMW" сбил мотоцикл, водитель скрылся (ФОТО)

10.07.2017 (14:46)

Полиция Закарпатья разыскивает водителя, который сбил мотоциклиста и скрылся

В полночь 9 июля, в полицию поступило сообщение из Раховской районной больницы о том, что к ним доставлены молодой человек и девушка, жители села Луг, с переломами конечностей. Мужчину поместили в реанимацию.

Как установили сотрудники полиции, 30-летний водитель управлял мотоциклом марки «Viper», вез 25-летнюю пассажирку. Ехали поздно вечером по сельской дороге, где им навстречу выехал автомобиль марки «BMW» иностранной регистрации. Водитель иномарки не справился с управлением и создал аварийную ситуацию, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом. Водитель и пассажирка мотоцикла серьезно травмированы, больше всего пострадали ноги.

После столкновения водитель «BMW» бросил машину и скрылся с места происшествия. Его личность работники полиции уже установили - это 21-летний житель села Среднее Водяное Раховского района. Сейчас юноша скрывается от следствия, в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение). Виновника аварии разыскивает полиция.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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