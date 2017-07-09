"Spectator-M" заступил на охрану границы в Закарпатье (ВИДЕО, ФОТО)

10.07.2017 (15:33)

"Spectator-M" охраняет границы в Закарпатье

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В Госпогранслужбе в рамках совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» и с целью противодействия противоправной деятельности с использованием малых летательных аппаратов, фиксации мест незаконной добычи янтаря, вырубки леса, поддержки подразделений охраны государственной границы, сил Морской охраны по недопущению проникновения на территорию Украины диверсионно разведочных групп, незаконных формирований и средств террора постоянно проводится воздушный мониторинг государственной границы.Сейчас такие приемы выполнения полетов на воздушный мониторинг государственной границы и контролируемых пограничных районов осуществляются внешними экипажами беспилотных авиационных комплексов Львовского, Мукачевского, Подольского, Луцкого пограничных отрядов, 10 мобильного пограничного отряда «Дозор» и Учебного центра ГНСУ.Полеты выполняются в пределах зарезервированного воздушного пространства с помощью беспилотных авиационных комплексов БПАК-МП-1 «Spectator-M». Стоит отметить, что беспилотный авиационный комплекс БПАК-МП-1 «Spectator-M», используемое в охране государственной границы, разработанный отечественными производителями и уже доказал свою эффективность.Сейчас совершено 14 таких полетов. В будущем Госпогранслужба планирует только увеличивать активность использования этих авиационных единиц и за счет этого повышать эффективность контроля границы.