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С водителями на Закарпатье полиция проводит беседы в местах концентрации ДТП

10.07.2017 (16:38)
Путешествуй Закарпатьем безопасно!
Путешествуй Закарпатьем безопасно!

Сегодня, в рамках двухнедельной профилактической акции "Путешествуй Закарпатьем безопасно!" патрульные Ужгорода и Мукачево провели профилактические и разъяснительные беседы с водителями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Целью общения является подчеркивание внимания водителей на постоянном пользовании ремнями безопасности во время движения и перевозке детей соответствующего возраста в автокреслах или автолюльках. Мероприятие направлено на улучшение правосознания граждан и уменьшения травматизма на дорогах, ведь невнимательность и пренебрежение правилами часто приводит к фатальным последствиям.

Напоминаем, что соблюдение ПДД является залогом безопасности каждого участника дорожного движения.

Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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