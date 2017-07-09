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Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 11 июля 2017 г.

11.07.2017 (08:18)
В Ужгороде пасмурная погода
В Ужгороде пасмурная погода

В Закарпатской области переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10, во время грозы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днем ​​27-32° тепла, в горах местами ночью 13-16°, днем ​​21-26° тепла.

В Ужгороде ожмдается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°, днем ​​29-31° тепла.

Восход 05:39
Закат 21:33

Температура за последние 130 лет 11 июля:
макс: 33.3° (1959)
мин: 8.4° (1978)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С этого дня уже можно копать ранний картофель. В прежние времена заметили, что на кануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать - зима рано придёт.


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