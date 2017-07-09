В Мукачевском замке "Паланок" проходят необычные экскурсии (ФОТО)

11.07.2017 (08:33)

Ночные экскурсии в Мукачевском замке "Паланок"

Монах-летописец с факелом в руках будет проводить колоритные ночные экскурсии в старинном замке всем желающим туристам и землякам.

Это подтвердил директор Туринфоцентра г.Мукачево Максим Адаменко, который и проводит интересные ночные экскурсии.

В этом году, по его словам, уже состоялись более 20 таких экскурсий, последняя из которых прошла в субботу, 8 июля. Туристам и местным посетителям замка рассказывали интересные истории о жизни графини Илоны Зрини и ее муже Имре Текели.

Экскурсии проводят по мере поступления заявок и предварительной регистрации желающих. Однако, ночные экскурсии замком Паланок планируют проводить все лето.

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