В США разбился военный самолет, 16 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

11.07.2017 (09:36)

Американский военный самолет разбился в штате Миссисипи

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Шестнадцать человек погибли в результате крушения военного самолета в американском штате Миссисипи.Об этом сообщил директор агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лифлор Фред Рэндалл, передает Mississippi News Now.Военный самолет C-130 вылетел из Мемфиса в понедельник и разбился в округе Лифлор недалеко от шоссе после обеда.Следователи заявили, что они обнаружили обломки с обеих сторон шоссе, побуждает к мысли о том, что до аварии произошел взрыв.Подтверждают это и свидетельства данных очевидцев, говорят самолет взорвался в воздухе, после чего упал на поле.Военные сообщили, что самолет был загружен боеприпасами, поэтому работникам экстренной службы приходится держаться подальше.Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки подтвердил, что самолет является самолетом морпехов.