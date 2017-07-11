В США разбился военный самолет, 16 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

|Американский военный самолет разбился в штате Миссисипи
Шестнадцать человек погибли в результате крушения военного самолета в американском штате Миссисипи.
Об этом сообщил директор агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лифлор Фред Рэндалл, передает Mississippi News Now.
Военный самолет C-130 вылетел из Мемфиса в понедельник и разбился в округе Лифлор недалеко от шоссе после обеда.
Следователи заявили, что они обнаружили обломки с обеих сторон шоссе, побуждает к мысли о том, что до аварии произошел взрыв.
Подтверждают это и свидетельства данных очевидцев, говорят самолет взорвался в воздухе, после чего упал на поле.
Военные сообщили, что самолет был загружен боеприпасами, поэтому работникам экстренной службы приходится держаться подальше.
Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки подтвердил, что самолет является самолетом морпехов.
MSNewsNow.com - Jackson, MS
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