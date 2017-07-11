Половина закарпатских заробитчан в России откажутся от гражданства Украины

11.07.2017 (09:52)

Большинство закарпатских заробитчан в России откажутся от гражданства Украины

В Государственной Думе России зарегистрирован законопроект, который упрощает жителям Украины получить российское гражданство, согласно законопроекту будет достаточно публично отказаться от гражданства Украины.

Прокомментировал данную инициативу закарпатский «бригадир», который организует поездки на заработки в Россию жителей Закарпатья.

«В настоящее время, больше половины людей, которых я отправляю на Россию имеют временный вид на жительство, что дает возможность через пять лет получить гражданство. Если Россия введет такую ​​норму закона то больше половины закарпатских заробитчан в России откажутся от гражданства Украины. Получив гражданство России наши заробитчане получают право на работу на общих условиях, что существенно упрощает им пребывание там», - заявил «бригадир».

По словам «бригадира» больше всего в России работает людей с Тячевского района, есть много семей, которые навсегда переехали туда со своими семьями.

По неофициальной информации в России работает, более 50-ти тысяч закарпатцев.

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