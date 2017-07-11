Закарпатские пограничники задержали 16 нелегалов-вьетнамцев (ФОТО)

11.07.2017 (10:04)

На Закарпатье пограничники задержали 16 нелегалов из Вьетнама

Большую группу нелегальных мигрантов задержали вчера вечером украинские пограничники совместно со словацкими коллегами в рамках совместной специальной операции «Граница-2017».

Сообщение о движении неизвестных в пограничные украинские пограничники получили от словацких правоохранителей. Всего было задержано 16 граждан Вьетнама, из которых 12 мужчин и 4 женщин. Все они направлялись через лесную местность вне пунктов пропуска в направлении украинско-словацкой границы. На поиск и задержание правонарушителей были немедленно высланы группа реагирования и резерв от отряда. Сначала в ходе оперативных и розыскных мероприятий пограничным нарядом отдела «Гута» Чопского отряда задержали 14 человек, а чуть позже, во время проверки местности, еще двух нелегалов. Все задержанные не имели при себе никаких документов и сообщили, что являются гражданами Вьетнама.

Сейчас правонарушителей доставлены в отдел пограничной службы для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления их личности задержанных будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Нарушение или попытка нарушения государственной границы».

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Также вчера, Очередная группа нелегалов и их переправщик задержаны на Закарпатье (ФОТО)



