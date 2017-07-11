В Закарпатье горит ресторан "Гостиный двор" (ФОТО)

|Закарпатские спасатели работают на ликвидации пожара в ресторане
11 июля в 7:50 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в мансардном помещении ресторана - ночном клубе "Гостиный двор", что находится в с. Сокирница Хустского района.
В ее ликвидации привлечено 23 человек личного состава и 5 единиц техники.
В 8:50 пожар локализован.
По предварительной информации жертв и травмированных нет.
По состоянию на 9:30 ликвидация пожара продолжается.
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