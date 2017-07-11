В Закарпатье горит ресторан "Гостиный двор" (ФОТО)

11.07.2017 (10:18)

Закарпатские спасатели работают на ликвидации пожара в ресторане

11 июля в 7:50 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в мансардном помещении ресторана - ночном клубе "Гостиный двор", что находится в с. Сокирница Хустского района.

В ее ликвидации привлечено 23 человек личного состава и 5 единиц техники.

В 8:50 пожар локализован.

По предварительной информации жертв и травмированных нет.

По состоянию на 9:30 ликвидация пожара продолжается.

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