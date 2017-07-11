Противники строительства ГЭС в Закарпатье с позором выгнали нанятых титушек (ВИДЕО)

|Титушки с позором покинули место собрания
Общественные слушания по строительству каскадов мини-ГЭС в селе Липча Хустского района завершились единогласным "нет" строительству мини-ГЭС. За это высказались более 850 присутствующих жителей села.
Нанятые лоббистами строительства ГЭС, с целью давления на народ, титушки с позором покинули место собрания.
"В завершение сегодняшней эпопеи спасибо всем жителям Хустщины, которые проявили свою активную гражданскую позицию. Сегодня я стал горд тем, что родился в этом крае. И как доказательство публикую видео, на котором жители села Липча прогоняют со слушаний завезенных Игнатком титушок.
P.S. От имени жителей Горинчева прошу прощения за то, что наше село "подарило" району, области и стране такого доморощенного лоббиста барыг, как Василий Игнатко", - написал под видео Станислав Данко.
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