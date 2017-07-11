ДТП на Закарпатье: Один из водителей погиб, пассажирка в реанимации (ФОТО)

11.07.2017 (11:17)

В Закарпатье столкнулись два "Опеля": Погиб водитель, женщина в реанимации

Вчера, 10 июля, возле с. Ганьковица, что в Свалявском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель авто "Opel Combo". Еще одна участница аварии оказалась в реанимационном отделении местной больницы.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель авто "Opel Combo" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Opel Safira".

От полученных травм водитель "Opel Combo" скончался на месте ДТП, а пассажирка "Opel Safira" получила телесные повреждения, и на текущий момент находится в реанимационном отделении Свалявской ЦРБ.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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