Верный пес спас мукачевца от жестокого избиения

11.07.2017 (12:16)

В Мукачево собака спасла сврего хозяина от жестокого избиения

Оперативники Мукачевского отдела полиции разыскали подозреваемых в избиении 41-летнего мужчину, которого спас его собака.

В дежурную часть Мукачевского отдела полиции поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что с ул. Данила Галицкого они доставили в местную больницу человека без сознания с тяжелыми травмами головы. Через несколько дней оперативники отдела полиции установили лиц, причастных к избиению потерпевшего.

Полиция выяснила, что между двумя компаниями, которые были навеселе возникла словесная ссора. 32-летний ранее судимый житель Мукачево отозвал потерпевшего и после короткого разговора начал наносить удары. Продолжить драку, рассказали свидетели, не позволил собака, охранявший хозяина лежавшего без сознания.

На следующий для следователи нашли виновных в содеянном правонарушении. Следователь Мукачевского отдела полиции открыл уголовное производство по част.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Подозреваемому предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Продолжается расследование.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

-

Полиция установила всех участников жестокого избиения в Мукачево (ФОТО)



