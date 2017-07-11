На сайте Минобразования разместили эротические снимки

|Хакеры опубликовали на сайте Минобразования эротические фото
Неизвестные разместили эротические фото на главной странице сайта Министерства образования и науки. Это можно было увидеть утром на главной странице сайта Минобразования mon.gov.ua.
В частности, при переходе из поисковых систем на сайт министерства сначала появлялись фото обнаженной девушки.
Также фото сопровождались подписями: "Севастьянова. Что с тобой не так, мразь?", "И да, с годовщиной, мразь. Даже для такой твари, как ты, этот поступок был жестоким".
В то же время, на данной странице была гиперссылка, которая до определенного времени открывала сайт Минобразования.
Уже по состоянию на 10:00 Сайт Министерства образования и науки возобновил свою работу в штатном режиме после вмешательства неизвестных.
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Напомним, 27 июня Ряд крупных компаний в Украине подвергся хакерской атаке
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