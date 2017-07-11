Где отдыхают закарпатцы в этим летом?

11.07.2017 (13:20)

Озеро Балатон в Венгрии - частое место отдыха закарпатцев

Продолжается сезон отпусков, многим закарпатцам хочется хоть немного, но все же отдохнуть, отключиться от работы...

Куда же едут жители Закарпатья в этом году? Где восстанавливают силы? Или все же остаются дома? Чтобы выяснить, журналист сходила в несколько туристических агентств...

-В прошлые годы часто жители области ездили в Одесскую область, - делится менеджер одной из турфирм госпожа Витория - Однако сегодня количество желающих отдохнуть в пределах государства минимальна. Вообще Закарпатье расположено так, что земляки более активно проводят отпуска в Европе, чем у себя на родине. Больше всего заказов путевок в Хорватию, Болгарию, Грецию и Турцию. Однако рекордсменом смело могу назвать озеро Балатон, что в Венгрии. Любят наши соотечественники еще Шацкие озера, но и туда в этом году заказов единицы.

- Количество проданных путевок на летние месяцы сократилось наполовину, - делится наблюдениями представитель другого агентства - Думаю, на это повлияла ценовая политика, курс доллара. В гривневом эквиваленте путевки подорожали на 7-10%, а зарплаты же выплачивают в отечественной валюте...

Конечно, выгодное географическое положение нашей области, наличие загранпаспорта чуть ли не у каждого второго закарпатца, позволяет жителям края выбирать самые выгодные предложения туристических операторов, искать «место под солнцем» в том государстве, где позволяет кошелек.

Опросив через одну из социальных сетей земляков, желающих отдохнуть за рубежом, мы выяснили, что средняя продолжительность отдыха нашего брата составляет максимум две недели. Прежде всего это связано с тем, что большинство людей просто не могут позволить себе потратить на поездки больше ни средств, ни времени. Только каждый десятый может уйти в гарантированный законом отпуск на три недели, а то и на месяц. Более трети опрошенных отдыхают от 3 до 7 дней. При этом 68% туристов тратят на отдых до 5000 гривен, еще 32% - до 3 тысяч. Люди ограничивают отпускной бюджет, как только могут, потому что не ожидают повышения зарплаты во второй половине года. Поэтому не хотят тратить деньги неизвестно на что... предпочитают откладывать заработанные средства на «лучшие времена».

Те, кто не планирует ехать за границу, обращаются к внутреннему туризму. Самый популярный вид отдыха в пределах области: Синевир, Солотвино, Шипот...

Кстати, в этом сезоне выросло количество индивидуальных путешественников. Люди договариваются через Интернет со знакомыми, которые выехали на постоянное место жительства за границу, о взаимном приюте по принципу «я тебе, а ты - ко мне». То есть, наши едут к ним, скажем, на неделю, а они - к нам. Особенно этот тренд заметен среди молодежи, свободно чувствуют себя в мире благодаря знанию иностранных языков и стремительному развитию сетевых информационных технологий, которые помогают самостоятельно находить жилье, транспорт, а также организовывать досуг.

Еще одна интересная тенденция - рост популярности событийного туризма, в частности, внутреннего. Речь идет о коротком многодневном отдыхе с целью посещения фестивалей, концертов, соревнований. Таким образом количество путешествий среди наших соотечественников растет, но их продолжительность сокращается. Вообще, на сегодняшний день большинство туристов не пользуются услугами туроператоров и сертифицированных средств размещения. Хотя интерес к путешествиям и растет, но каждый при этом пытается найти наиболее оптимальный способ отдыха, чтобы удешевить поездку.

С другой стороны, не может не радовать, в этом году увеличилось желающих посетить наш край. Привлекают гостей чистые реки, минеральная вода, термальные ванны, горы и низкие цены.

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