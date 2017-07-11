Закарпатец на "Audi" сбил велосипедиста и скрылся

11.07.2017 (14:28)

ДТП на Закарпатье: Виновник сбил велосипедиста и скрылся

Вчера вечером 10 июля в полицию Раховского района поступило сообщение о том, что на ул. Мира в г. Рахов автомобиль иностранного производства совершил наезд на велосипедиста.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования. Правоохранители установили, что автомобиль «Ауди» иностранной регистрации, за рулем которого находился 21-летний житель Рахова, выезжая со второстепенной улицы на ул.Мира, совершил наезд на 55-летнего велосипедиста. Травмировав человека, виновник аварии скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ранения лица и ушиб позвоночника и был помещен на лечение в травматологию районной больницы.

Работники полиции разыскали водителя, автомобиль помещен на спецплощадку. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). У водителя взята кровь на определение состояния алкогольного опьянения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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