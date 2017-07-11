"Астероид смерти" сегодня максимально сблизится с Землей

11.07.2017 (15:57)

Сегодня к Земле приблизится "астероид смерти"

Сегодня вечером, 11 июля недалеко от Земли пролетит так называемый "астероид смерти", более известный среди ученых как 2017 МС4.

Как сообщается этот объект превышает параметры Челябинского метеорита. Так, МС4 имеет в диаметре около 260 метров, а скорость, с которой он мчится к Земле, составляет 75 тысяч километров в час.

Кроме того, если он упадет, то все живое в радиусе 2 тысяч километров будет уничтожено.

Правда, ученые успокаивают общественность, поскольку по последним расчетам космическое тело не изменит своего маршрута, поэтому его столкновение с Землей маловероятно.

Однако, исследователи провели собственный анализ возможных последствий и заявили, что "астероид смерти" способен спровоцировать глобальные последствия для человечества.

Добавим, что "астероид смерти" около 22:00 пролетит на расстоянии в 2,9 миллиона километров от Земли.

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Напомним, недавно мимо Земли пронесся еще один опасный астероид, который в 2010 году получил название 441987 (2010 NY65).



