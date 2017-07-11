Игорный бизнес в Украине под вывеской лотерейного оператора "УНЛ"

11.07.2017 (16:22)

Игорный бизнес продвигается властью, - Томенко

Избирательный подход в борьбе с незаконным игорным бизнесом, который процветает в учреждениях "Украинской национальной лотереи", свидетельствует о поддержке деятельности компании на самом высоком уровне власти.

Такое мнение высказал политик, общественный деятель Николай Томенко.

Он отметил, что сегодня сеть "УНЛ" разрастается по всей стране. "Если обратить внимание какими масштабами сегодня развивается данная структура (УНЛ - ред.) и тот факт, как она фактически защищается правоохранительными органами, то, как по мне, всплывает единственное объяснение: сегодня только эта лотерейная компания продвигается властью.

Можно также предположить, что власть имеет опосредованную или аффилированную систему финансирования и заработка на этой компании. Других объяснений у меня нет. Ведь, начиная с Мариуполя и заканчивая Западной Украиной, по указанию правоохранительных органов прикрываются все лотерейные структуры, кроме УНЛ, это вызывает удивление. Также, до сих пор непонятен тот момент, что именно эта компания (УНЛ - ред.) размещает свои представительства в центральных частях украинских городов, поселков и даже сел", - отметил он.

Политик предположил, что зеленый свет на стремительное распространение сети игорных заведений компания получила из верхов. "Специалисты говорят, что данную компанию (УНЛ - ред.) представляет группа лотерей, которая близка к ряду киевских депутатов БПП, которая на подстраховке у руководства ГПУ, а с другой стороны - структура связана с поддержкой МВД. Я не могу знать, куда идут средства от деятельности компании, то ли на взятки, то ли на какие-то политические проекты, но совершенно очевидно, что это - правящая лотерея и провластный игорный бизнес, который обогащает людей, которые сегодня представляют новую власть", - пояснил он.

М.Томенко добавил, что новая власть де-факто узаконила игорный бизнес. "Для меня совершенно очевидно, что игорный бизнес, вопреки законодательству, позволила новая власть. И сделала его формой для теневых доходов, для собственных, условно говоря семей, и, возможно, для политической деятельности", - добавил он.

Напомним, Нацполиция разоблачила украинского оператора государственных лотерей "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт" фактически осуществлялась незаконная букмекерская деятельность - игорный бизнес, который подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

В прошлом году Минфин трижды пытался легализовать азартные игры, но в Верховной Раде законопроект ведомства назвали коррупционным и выступили категорически против легализации азарта на фоне экономического кризиса и боевых действий на Востоке страны. В этом году, в мае, Минфин опубликовал проект лицензионных условий для лотерей, в котором эксперты увидели ту же попытку легализовать азартные игры, но уже через Кабмин. В проекте лицензионных условий нет четкого разграничения между лотереей Тото и букмекерством. При этом, проект лицензионный условий Минфина не нужно согласовывать с Верховной Радой, достаточно подписи лишь одного человека - премьер-министра В.Гройсмана. Кроме легализации азартных игр, документ Минфина монополизирует лотерейный рынок под приближенную к власти компанию "УНЛ" ("Украинская национальная лотерея"), которую связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Сегодня на рынке лотерей работают три компании: "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), "Патриот" и "М.С.Л." (Молодьспортлото). Однако "Патриот" и "М.С.Л." пытаются убрать с рынка с помощью санкций СНБО и лицензионных условий, разработал Минфин. Против "М.С.Л." ввели санкции на основании письма 7-летней давности самого владельца компании Георгия Ложенко. Тогда "М.С.Л." предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано "Альфа-банк". Банк никогда не входил в структуру "М.С.Л.". Единственные финансовые отношения "М.С.Л." и "Альфа-Банк" - это обычный кредит. Несмотря на это, госорганы расценили письмо как доказательство "русского следа" в деятельности компании. Позже СБУ отказалась от своих претензий к "М.С.Л.", но главного конкурента "УНЛ" все равно оставили под санкциями.

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