В Закарпатье откроют новый КПП на границе с Румынией в районе Солотвино

11.07.2017 (19:55)

Украина и Румыния откроют новый пункт пересечения границы в Закарпатье

Сегодня 11 июля, Украина и Румыния на переговорах в рамках совместной комиссии по экономическому, промышленному и науково-техническому сотрудничеству договорились, что откроют новый пункт пропуска через границу в районе Солотвино в Закарпатской области.

Здесь планируется построить мост через реку Тиса, который свяжет страны.

Как сообщили в Мининфраструктуры, стороны пришли к выводу о необходимости заключения соглашения (в форме обмена нотами) между правительствами двух стран об открытии нового пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь, которое находится возле Солотвино в Закарпатской области Украины, и Сигету-Мармацией (Румыния).

Румынская сторона повторно передаст украинской проект соглашения (в форме обмена нотами).

Обе стороны согласились на экспертном уровне обсудить технические, финансовые, правовые и организационные аспекты строительства, эксплуатации, техобслуживания и восстановления автодорожного моста между Сигету-Мармацией и Солотвино.

Заседание группы экспертного уровня состоится в рамках Совместной Комисии по вопросам развития автомобильного транспорта в Киеве, 13-14 сентября 2017 года.

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