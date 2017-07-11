Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 12 июля 2017 г.

12.07.2017 (07:53)

В Ужгороде будет пасмурно, возможен дождь c грозой

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер переменных направлений 3-8, во время грозы местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем ​​23-28°, в горах местами 15-20° тепла.

В Ужгороде ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 3-8, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​26-28° тепла.

Восход 05:40

Закат 21:32

Температура за последние 130 лет 12 июля:

макс: 35.0° (1952)

мин: 7.8° (1965)

Народный прогноз погоды: 12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.