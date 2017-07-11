Гражданам России ужесточат правила въезда в Украину

12.07.2017 (08:18)

Украина вводит ограничения для въезда россиян в страну

Предположительно с 1 января 2018 года заработает система предварительной регистрации для россиян, а сам въезд будет осуществляться исключительно по биометрическим паспортам. С введением визового режима для граждан Российской Федерации решили повременить.

Такое решение приняли в понедельник вечером на заседании СНБО. До конца года на всех КПП на границе с Россией появится оборудование для считывания биометрики и доступ к базе данных россиян, зарегистрировавшихся в системе предварительной регистрации. Возможно, такую услугу сделают платной, как, к примеру, в США и Канаде. Но этот вопрос еще обсуждается. В России уже готовятся вводить зеркальные меры, которые наверняка ударят по нашим заробитчанам. Украинские законодатели и чиновники говорят, что ужесточение правил въезда для россиян перезревший шаг и советуют украинцам, которые работают в России, возвращаться назад, так как Кремль наверняка еще больше усложнит правила трудоустройства иностранцев.

На третий год войны с Россией Украина решила ужесточить правила въезда для россиян. По словам Петра Порошенко, речь идет о биометрическом контроле для всех граждан, которые пересекают границу. "Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", – заявил президент Украины на заседании СНБО, дав главе МВД Арсену Авакову поручение оборудовать основные пункты пересечения границы оборудованием для фиксации биометрических данных. На его приобретение, а также на усиление технической защиты границы из госбюджета выделят 600 млн грн.

Помимо биометрического контроля россияне, которые захотят посетить Украину, еще у себя в России должны заполнить онлайн форму, где будут указывать цель поездки, место проживания на период пребывания в Украине и т.д. "Россиянин у себя в России заходит на соответствующий сайт и осуществляет электронную регистрацию о будущем пересечении границы с указанием цели визита, места пребывания (место жительства во время пребывания в Украине – Авт.), время въезда и выезда и т.д. Специалисты еще должны отработать эту анкету. И обязательно биометрический паспорт", – рассказал "Сегодня" советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Такая система предварительной регистрации должна заработать до 1 января 2018 года и будет включать перечень личных данных для указания россиянами в онлайн-форме, который определит МИД. При этом, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, это только первый элемент. На следующих этапах, по его словам, будет внедрен механизм контроля за передвижением россиян по Украине. "Поэтому я последовательно выступаю, и это одобрено, что на следующих этапах будет также контроль, но это будет направлено уже четко на угрозы, которые у нас есть, именно на Российскую Федерацию. Украине нужен комплексный ответ на те террористические угрозы, которые Россия создает внутри Украины", – заявил Павел Климкин.

Также обсуждается вопрос, чтобы сделать эту предварительную регистрацию платной. Такая система уже давно работает в США и Канаде. К примеру, для безвизового въезда в Штаты нужно получить разрешение электронной системы авторизации путешествий ESTA. Онлайн-форму с вопросами о цели визита, месте проживания во время пребывания в США и предположительной дате выезда, нужно заполнить не позднее, чем за 72 часа до даты вылета. Заполнение одной онлайн-формы обойдется в $14. Без разрешения электронной системы авторизации во въезде в Штаты будет отказано. Аналогичная система действует и в Канаде, но стоит это намного дешевле – чуть больше $5 за заполнение одной онлайн-формы.

"Мы рассматриваем возможность введения платной электронной регистрации, – рассказали "Сегодня" источники в украинских дипкругах. – Возможно, это будет 50-100 грн за заполнение одной онлайн-формы, возможно больше. Но в любом случае нужно покрыть затраты на закупку дополнительного оборудования и создания новой базы данных россиян, которые будут въезжать в Украину по предварительной регистрации".

В России, комментируя решение СНБО, пригрозили зеркальными мерами. По словам первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, ответные шаги обязательно последуют и могут затронуть 4 млн украинцев, работающих в России. "Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих в Украину, или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его упаковка принципиального значения не имеет", – заявил Клинцевич.

Сейчас между правительствами Украины и России действует Соглашение от 1997 года о безвизовых поездках. Сколько за эти три года было дискуссий о его денонсации, но Кабмин так и не пошел на этот шаг. Год назад инициативу перехватила Верховная Рада. Народный фронт потребовал введения визового режима с Российской Федерацией. Идею подхватили в "Радикальной партии" и "Самопомочи", зарегистрировав постановление-обращение к Кабмину авторства 21 нардепа о денонсации Соглашения от 1997 года, а по сути, о введении визового режима с РФ. Документ долго мусолили в профильном комитете по иностранным делам. В итоге после всех замечаний МИДа, СБУ и пограничников в марте комитет одобрил постановление и рекомендовал вынести на голосование в зал. Его несколько раз даже включали в повестку дня, но спикер Андрей Парубий ни разу не ставил документ на голосование.

Несмотря на то, что принятие постановления стало бы чисто политическим жестом, поскольку решение все равно принимает Кабмин по предложению МИДа, Верховная Рада не пошла на это из-за позиции пропрезидентской фракции. Большинство депутатов БПП выступили против введения визового режима с Россией. "А вы считали, во сколько нам обойдется открытие новых консульств и диппредставительств за границей? А выпуск виз? Гарантирую, что сумма бы превысила сегодняшние 600 млн на введение биометрического контроля и предварительной электронной регистрации. А если бы Россия в ответ на введение Украиной визового режима и вовсе разорвала с нами дипотношения? Что нам в таком случае делать с нашими заробитчанами?", – сказал один из нардепов от БПП.

В замечаниях МИДа к постановлению-обращению к Кабмину говорилось, что введение визового режима с РФ усложнит процедуру поездок украинцев в Россию, особенно людям пожилого возраста и детям, и существенно не повлияет на усиление национальной безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе, учитывая неконтролируемый участок госграницы в 426 км. "Биометрический контроль и предварительная электронная регистрацию решают все вопросы, о котором говорит визовый режим, но делается это элегантнее и умнее. Я понимаю, что кое-кто по политическим побуждениям будет говорить, что это "зрада". Но мы де-факто вводим визовый режим, не называя его так. Не нужно забывать, что 4 млн украинцев так или иначе работают в РФ. Это российская цифра, думаю, их немного меньше, где-то 2-2,5 млн (по информации Госпогранслужбы в 2015-м в РФ выехало 4,1 млн украинцев – Авт.). Но все равно это огромнейшее количество людей", – сказал нардеп от БПП Вадим Денисенко.

В НФ, "Радикальной партии" и "Самопомочи" по-прежнему требуют введения визового режима с Российской Федерацией, считая решение СНБО промежуточными и недостаточными мерами. "Очевидно, что это (введение биометрического контроля и предварительной электронной регистрации – Авт.) вызвано определенными дипломатическими ограничениями, о которых нам неизвестно, мы о них можем только догадываться. Но я считаю, что таким образом мы согласились на промежуточные меры, а требовать нужно введения визового режима. Ну, хорошо, мы сможем четко установить момент пересечения границы. А визовый режим значит, что мы наперед знаем о цели пребывания иностранного гражданина, сроках, месте проживания и можем заранее, а не постфактум принять решение о допуске/недопуске лица", – сказал нардеп от НФ Леонид Емец.

В любом случае даже введение биометрического контроля и системы предварительной регистрации существенно усложнит жизнь украинских "заробитчан" в РФ. Москва не упустит возможности, к примеру, ужесточить правила работы иностранцев в России. По словам украинских парламентариев, в РФ уже давно разрабатывают введение зеркальных мер, а нашим "заробитчанам" советуют возвращаться в Украину, так как в условиях войны это уже вопрос национальной безопасности.

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