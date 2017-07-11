Турецкие подвалы с вином и замок тамплиеров на Закарпатье (ВИДЕО)

12.07.2017 (08:56)

Уникальные винные подвалы в Среднем на Закарпатье

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Невероятные люди, сказочные пейзажи и магия лесов - "Завтрак с 1+1" в рамках проекта "Мой путеводитель" продолжает открывать Закарпатье вместе с журналисткой и автором проекта «Найдено в Украине» Лалой Тарапакиной.Сегодня они отправлись в село Среднее, которое находится между Мукачево и Ужгородом.В Среднем есть два загадочных места. Впервую очередь село известно как винодельное, сдесь есть подземные подвалы, которым около пол тысячи лет. А еще в Среднем есть замок тамплиеров, единственный на территории современной Украины.Смотрите также: