САП открыла два дела против Луценко благодаря Ляшко

12.07.2017 (10:14)

По заявлениям Ляшко САП открыла два дела против Луценко

В парламенте депутат Ляшко обвинил генпрокурора Луценко в неуплате налогов. Специальная антикорруцпионная прокуратура открыла два дела на генпрокурора.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом Холодницкий сказал журналистам.

"САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", - сказал Холодницкий.

Во вторник, 11 июля в парламенте Ляшко обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов, в частности, за дом площадью 900 квадратных метров.

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