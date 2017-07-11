В Закарпатье начали восстановление дороги на популярный курорт

12.07.2017 (11:50)

Дорогу к закарпатским Лумшорам не ремонтировали более 30 лет

Закарпатский облавтодор начал ремонт трассы «Турья Реметы - Лумшоры» в Перечинском районе. Дорога ведет к очагу гостиниц, туристических баз и усадеб с чанами, которые известны далеко за пределами Закарпатья.

Несмотря на популярность места среди туристов, дорожное покрытие здесь ремонтировалось еще с 80-х годов прошлого века.

- Дорожники проложат два слоя асфальта - выравнивающий толщиной 2 см и основной толщиной 4 см, - сообщает Геннадий Москаль. - Всего будет использовано 6000 тонн асфальта, если погода будет благоприятствовать, работы закончат за два месяца.

Новая дорога со сплошным асфальтовым покрытием намного увеличит приток туристов в Лумшоры, именно так произошло в прошлом году после ремонта дороги к Синевирского озера в Межгорье. Львиная доля финансирования работ покрывается за счет «дорожного эксперимента».

Напомним, что в конце декабря прошлого года Верховная Рада включила Закарпатскую область в эксперимент, который предусматривает направлять на ремонт автодорог 50 процентов средств от перевыполнения ежемесячных плановых поступлений таможен (так называемый «дорожный эксперимент»). Инициировал изменения в в соответствующий законопроект Геннадий Москаль. Из нардепов от Закарпатья «за» проголосовали все кроме трех братьев Балог.

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