От кого зависит зависит судьба аэропорта "Ужгород"? (ВИДЕО)

12.07.2017 (13:33)

Аэропорт «Ужгород» - один из старейших в Украине

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Международный аэропорт «Ужгород» построен еще во времена Чехословакии. На сегодня он единственный на Закарпатье и один из старейших в Украине. Ранее аэропорт работал в направлениях «Ужгород-Киев» и «Будапешт-Ужгород».Однако уже более года аэродром не осуществляет никаких регулярных рейсов, только чартерные. С января 2017 года их было принято около 50-ти. Работа аэропорта приостановлена ​​из-за истечения соглашения со Словакией на использование их воздушного пространства. Действовала она с 1946 года и каждые 10 лет обновлялась.Продолжаются переговоры с европейским агентством безопасности по вопросу возобновления полетов из Ужгородского аэропорта. Государственная авиационная служба Украины также отправила письмо в международные органы о проведении совещания для положительного решения вопроса. Сейчас по правилам в аэропорту экипаж чартерного воздушного судна должен предварительно обращаться в диспетчерскую службу Словакии и только с их согласия осуществлять взлет или посадку.Аэропорт "Ужгород" способен сегодня принять воздушные суда массой до 100 тонн, которым хватает двохкилометровои взлетно-посадочной полосы и обслужить около 150 пассажиров в час. На территории аэродрома есть три стоянки для приема самолетов и 2 сектора для проверки пассажиров на безопасность и посадки их на рейс. Аэропорт готов к полноценной работе. Однако когда регулярные рейсы начнут отправляться, сказать никто с уверенностью не может. Задержка в принципиальном решении Европейского агентства по безопасности полетов и Украэроруха.