12.07.2017 (14:29)

О колодце в замке Паланок ходят легенды

На территории замка "Паланок" в городе Мукачево находится самый глубокий колодец Закарпатья. О замковом колодце ходят легенды.

Его построили, а точнее - вырыли во времена правления замком князя Федора Корятовича (1396-1414). Замечательный стратег и чрезвычайно умный человек, князь понимал, что без достаточных запасов воды, замок не может быть действенным оборонительным укреплением. В те годы строить колодец, пробивая толстые вулканические породы примитивными орудиями труда, было чрезвычайно опасно: обваливались стены, выделялись ядовитые газы, погибали люди. Колодец выходил нецилиндрической формы, где три, а где и все восемь метров в диаметре.

Легенда рассказывает, что как долго рыли колодец, все никак не могли добраться до воды. Ежедневно слыша одну и ту же фразу: «Пресветлый князь, воды нет», Корятович впадает в отчаяние. И как-то однажды к князю пришел нечистый и предложил сделку: мешок золота в обмен за заполнение колодца водой. Но оказалось, что денег в казне нет, поэтому князь не может заплатить рогатому. Князь предлагал душу, но тот отказался, требуя денег. Один из верных рыцарей Корятовича, подслушав разговор князя с чертом, предложил ему обмануть того: «Федор, мешок золота не обязательно должен быть большой: маленький - тоже мешок». Повергнув в мешок две последние золотые монеты, его отдали черту, а тот, очень возмутившись, заявил: «Все равно воды не пить», и с этими словами прыгнул в глубину колодца. С тех пор из глубин колодца слышатся далекие, приглушенные звуки.

Сейчас каждый турист считает необходимым бросить в колодец монетку, загадав желание. И оно обязательно исполнится. Ходит то ли легенда, то ли анекдот, что как-то замок посетила одна молодая супружеская пара с матерью жены. У колодца прошла женщина, бросила монету, потом прошел муж, бросил монету, а потом подошла теща и... прыгнула в колодец за монетой. Вот так быстро сбываются желания.

Справка:

Колодец замка "Паланок" признан самым глубоким колодцем Закарпатья в 2009 году. Дата сооружения в 1300 году. Он выдолблен в скале вместе с винтовой лестницей, которая спускалась до уровня воды. Глубина колодца 85 метров.

Интересная информация для туристов:

Мукачевский замок "Паланок" входит в сеть "Туристические марки". Каждая туристическая марка имеет свой номер, а вместе они образуют систему из нескольких сотен туристско-марковых мест по всей стране. Путешествуя, путешественники-коллекционеры одновременно собирают ТМ и участвуют в коллекционной игре. Туристические марки существуют в 9 странах Европы, а с 2007 года появились и у нас, в Украине, и теперь система активно развивается.

Туристическая марка "Мукачевский замок Паланок"

Мукачевский замок входит в число памятников архитекутры "7 Архитектурных чудес Закарпатья", и в перечень "Книга рекордов Закарпатья"

Замок "Паланок" также входит в коллекцию монет "Двенадцать чудес Украины".

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В Мукачевском замке "Паланок" проходят необычные экскурсии (ФОТО)



