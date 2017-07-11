Порошенко ожидают с визитом на Закарпатье 17 июля

12.07.2017 (17:18)

Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Закарпатье

В понедельник, 17 июля, Президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Закарпатской области.

Об этом сообщает УНН из собственных источников.

По предварительной информации источника, в планах главы государства посетить Боржавскую узкоколейная железная дорога, Музей леса и сплава и дорогу к будущему КПП в с.Велика Паладь Виноградовского района украинском-венгерской границе.

Добавим, по информации источника, не исключается, что дата визита Президента Украины в Закарпатье может измениться.

Напомним, что последний раз Петр Порошенко посещал Закарпатье 11 июля 2017 во время торжественного запуска безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Торжества с участием президентов Украины и Словакии происходили на КПП "Ужгород"