На Закарпатье перевернулась фура, погиб пассажир (ФОТО)

12.07.2017 (18:13)

На Закарпатье фура вылетела в кювет, погиб пассажир

Сегодня, 12 июля, около 14:40 на автодороге возле с.Дунковица Иршавского района произошло ДТП с трагическими последствиями.

Загруженный и опломбированный грузовой автомобиль марки «Renault», который принадлежит частному предпринимателю, возвращался из Мукачево на Иршавщину. За рулем находился 24-летний житель с.Горбок Иршавского района. В салоне сидел пассажир - сверстник и односельчанин водителя.

На въезде в село Дунковица водитель не справился с управлением, и тяжеловесная машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП от полученных травм погиб пассажир камиона.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция расследует причину и обстоятельства трагической ДТП.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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