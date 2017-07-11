У жительницы Мукачево изъяли шестерых детей (ФОТО)

12.07.2017 (18:27)

Работники ювенальной превенции забрали детей у мукачевки

Сотрудники полиции вместе со службой по делам детей забрали детей у жительницы Мукачево и поместили их в приют в пгт. Батево Береговского района.

Служба по делам детей Мукачево совместно со специалистами отдела ювенальной превенции оперативно отреагировали на сообщение неравнодушных граждан и проверили условия проживания одной из многодетных семей Мукачево. В трехкомнатной квартире на окраине города правоохранители обнаружили аж 10 человек, которые постоянно там проживают. На мать и шестерых детей в возрасте от 1,5 до 13 лет, приходилась лишь одна комната, остальные жилой площади занимали другие жители. Дети спали, учились и играли просто на полу.

Полиция и социальная служба установила, что образ жизни 36-летней женщины несовместим с воспитанием детей: мать нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Из-за того, что мукачевка не обращалась в соответствующие органы и не подавала документы на получение пособия на детей, никакого дохода она вообще не имеет. Поэтому ее 13-летний ребенок вынужден подрабатывать на местном рынке.

Предупреждение и привлечения к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей ситуации не улучшило. За всю прошлую неделю женщина ни разу не появилась дома. За детьми ухаживала хозяйка квартиры, которая оказалась в безвыходной ситуации - на руках с чужими детьми.

Сейчас детей изъяты из семьи. Полуторагодовалая девочка помещена в областную детскую больницу на обследование, другие доставлены в детский приют в пгт. Батево Береговского района. Решается вопрос о лишении матери ее родительских прав.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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